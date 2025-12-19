Кировские работодатели смогут заявить о кадровой потребности на платформе "Работа России"

В 2026 году Всероссийский опрос работодателей пройдет на платформе «Работа России», сообщили Накануне.RU в Центре занятости населения Кировской области.

Накануне в Кирове прошло заседание Общественного совета при управлении ГСЗН Кировской области, на котором подвели итоги работы по основным направлениям в 2025 году.

Начальник управления Ольга Рысева напомнила коллегам, что в июле текущего года началось качественное реформирование службы занятости Кировской области. Правительство региона приняло решение о переименовании управления государственной службы занятости населения Кировской области с 1 января 2026 года в Управление труда и занятости Кировской области. Новое название подчеркивает активную роль управления в формировании современного рынка труда и развитии регионального кадрового потенциала.

Члены общественного совета обсудили прогноз потребности экономики Кировской области в кадрах до 2032 года. В этом году он впервые рассчитан на 7-летнюю перспективу. Рабочие профессии останутся самыми востребованными в России в ближайшие годы, при этом сохраняется потребность в специалистах со средним профессиональным образованием – это 65% от общей кадровой потребности.

Прогноз формируется по единой методологии для всех субъектов с учетом данных статистики и проведенного всероссийского опроса работодателей. В 2026 году впервые проведение опроса будет осуществляться на Единой цифровой платформе «Работа в России».

"В настоящее время проводится регистрация организаций-респондентов для дальнейшего участия во Всероссийском опросе через личные кабинеты. По информации ВНИИ труда, в Кировской области на платформе «Работа России» зарегистрировано почти 8 тысяч работодателей, что составляет 31% от общего количества организаций. Мы призываем работодателей региона принять активное участие во Всероссийском опросе в 2026 году", – отметила начальник управления ГСЗН Кировской области Ольга Рысева.

Напомним, что получение актуальных и достоверных данных о потребности в кадрах позволит сформировать точную картину рынка труда и обеспечить эффективное планирование образовательных программ, отвечающих реальным запросам экономики Кировской области.