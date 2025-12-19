Путин о переговорах: "Мы согласны пойти на компромиссы, хоть для нас это будет непросто"

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с мирным планом Трампа и ходом переговоров. Отвечая на вопрос NBC в ходе "прямой линии", президент России заявил, что Кремль не считает себя ответственным за гибель людей, если она будет продолжаться в 2026 году.

"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начали эту войну. Мы долго не признавали независимость ЛНР и ДНР, после обмана нас были вынуждены использовать ВС для завершения войны, которую начала Украина", - сказал Путин.

"Трамп делает абсолютно искренне предпринимает усилия по завершению конфликта. Мы согласовали на Аляске и практически согласились с предложениями Трампа. Мы ничего не отвергаем, это совершенно некорректно", - сказал Путин и добавил: "Нам были сделаны предложения в Анкоридже, нас попросили пойти на определенные компромиссы. Для нас это будут непростые решения. Но мы согласны с этими компромиссами. Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов. Мы готовы к переговорам и завершению конфликта".