Путин: "Программа "Время героев" успешна

Программа "Время героев" для участников специальной военной операции является успешной. Об этом президент России Владимир Путин сообщил, подводя итоги года.

Путин вспомнил студенческие годы, когда ему преподавали ветераны Великой Отечественной войны. Он спросил, чем хуже участники СВО.

"Потенциал хороший. Одно дело воевать, другое – руководить, нужна склонность. У нас многие воюют, не все стремятся руководить", - сказал Путин.

Президент поблагодарил коллег за локализацию программы, уточнив, что её участники трудятся на разных уровнях власти, в том числе в администрации президента. По мнению Путина, программа успешна.