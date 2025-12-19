В Перми вынесен приговор двум мужчинам, организовавшим заказное убийство предпринимателя в 2023 году

В Перми вынесен приговор двум мужчинам, организовавшим заказное убийство предпринимателя в 2023 году, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

Суд признал их виновными в организации убийства по найму из корыстных побуждений. Следствием установлено, что партнер потерпевшего решил его убить, чтобы получить полный контроль над совместным бизнесом, доходами и предотвратить судебный спор о праве собственности на помещение в Перми. С этой целью он предложил своему знакомому за вознаграждение организовать убийство, на что тот согласился.

Организатор подыскал исполнителя, а для обеспечения его средствами связи и материалами привлек своего сына, пообещав всем денежное вознаграждение. Вечером 5 октября 2023 года исполнитель застрелил предпринимателя в баре на территории Орджоникидзевского района Перми. После преступления все участники пытались скрыть следы, включая орудие убийства.

В ходе масштабного расследования были допрошены более 100 свидетелей, проведены свыше 60 сложных экспертиз, а объем уголовного дела превысил 34 тома. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали вину подсудимых доказанной.

Суд назначил организатору убийства 17 лет колонии строгого режима, а его сообщнику — 16 лет в колонии того же режима. Уголовное дело в отношении непосредственного исполнителя преступления выделено в отдельное производство, его личность устанавливается.