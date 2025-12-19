Под Челябинском закрыли на 90 суток реабилитационный центр для зависимых

В Челябинской области в деревне Дубровка была приостановлена деятельность АНО "Центр социальной адаптации "Атмосфера". Об этом Накануне.RU сообщили в ГУФССП.

По данным ГУФССП, такое решение принял Коркинский городской суд из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратура и Роспотребнадзор региона провели проверку, в ходе которой обнаружили нарушения санитарных норм, в том числе ненадлежащее состояние помещений, отсутствие контроля качества питьевой воды и медицинских книжек у сотрудников центра.

Суд признал организацию виновной и приостановил её работу на 90 суток. Решение вступило в силу сразу.



Судебные приставы опечатали здание центра. В момент проверки постояльцев там не было. Руководству сообщили, что работу можно возобновить раньше срока после устранения всех нарушений.