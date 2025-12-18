Тонна спирта и тысячи бутылок: на Южном Урале полиция накрыла подпольный алкогольный бизнес

В Троицке полицейские пресекли деятельность нелегального цеха по производству суррогатного алкоголя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы, незаконное производство было выявлено в селе Нижняя Санарка. По данным правоохранительных органов, в нем участвовала организованная группа местных жителей. Участники разделили между собой обязанности: одни занимались изготовлением спиртосодержащей продукции, другие подыскивали помещения для хранения, третьи отвечали за сбыт.

В ходе обысков в частных домах и складских помещениях был обнаружен полный производственный цикл. Полицейские изъяли оборудование, большое количество пустой тары и этикеток, более 2,5 тысячи бутылок готового алкоголя, а также свыше одной тонны спирта. Общая стоимость немаркированной продукции превысила 1 млн рублей.

Вся изъятая жидкость направлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать всех лиц, причастных к незаконной деятельности.