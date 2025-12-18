"Яндекс.Такси" потратит 300 миллионов на развитие перевозок семей с детьми

"Яндекс Такси" потратит 300 млн руб. на развитие перевозок семей с детьми, в том числе многодетных.

Сделают это через мотивирование водителей и таксопарков бонусами выполнять заказы с детьми, а также продолжение раздачи детских кресел и бустеров. Случилось это на фоне того, что Госдума утвердила повышение штрафа за перевозку детей без автокресла. Для самозанятых таксистов наказание вырастет до 50 тыс. руб., сообщил Forbes перевозчик.

С 1 марта 2026 г. рынок такси в России ждут кардинальные изменения. В полную силу вступят поправки в закон "Об автомобильных перевозках", ужесточающие требования к машинам такси. Новые правила обяжут перевозчиков использовать автомобили не только собранные в России, но и имеющие значительную долю российских комплектующих (не менее 25% на первом этапе).

В предварительный список Минпромторга, определяющий подходящие модели, вошли Lada, УАЗ, Moskvich и ряд китайских марок, которые локализуют своё производство в стране. Отраслевые эксперты предупреждают: из-за нововведения с рынка могут исчезнуть машины высокого класса, а сотни тысяч водителей рискуют потерять работу или уйти в тень. В итоге и поездки для пассажиров могут стать дороже.