В Госдуме предложили обязать женщин, идущих на аборт, информировать мужа

Российских женщин, которые идут на аборт, предложено обязать ставить в известность отца ребенка. Такой законопроект внес в Госдуму депутат Дмитрий Кузнецов.

Он считает, что это обязательно требует согласия обоих родителей. По Семейному кодекса РФ, вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства. Аборт касается не только матери, но и отца. При этом в проекте речь идет только о муже, а не вообще об отце ребенка. В то время как более 20% детей в России рождаются вне брака. В сожительстве процент абортов выше.

"Рожденный ребенок также имеет право на отцовскую защиту и нам важно поддержать ответственное и вовлеченное отцовство с самого начала. Муж - глава семьи и важно укреплять его авторитет для блага жены и детей", - написал депутат.

Слабым местом всех подобных инициатив является то, что они аргументируются необходимостью повышения рождаемости, а не правом ребенка на жизнь, которой его лишают, убивая в утробе матери. Кузнецов тоже ссылается на печальные цифры по демографии. "В целях недопущения снижения темпов рождаемости представляется целесообразным ввести дополнительные меры, направленные на сокращение количества искусственных прерываний беременности у женщин по их желанию", - говорится в пояснительной записке.

Однако какое-либо ограничение абортов само по себе не поднимает автоматически рождаемость, о чем свидетельствует опыт ряда стран. Это дает повод критикам говорить о том, что аборты нельзя ограничивать. В то же время сверхлояльное к абортам законодательство явно противоречит декларируемым традиционным духовно-нравственным ценностям. Так, в указе президента РФ № 809 жизнь закреплена как первая ценность, но "свобода аборта" фактически ее обнуляет.

Важнейшим моментом является то, что "права на аборт" нет ни в одном международном или российском документе. Зато четко закреплено право человека на жизнь. Именно это, а не данные по демографии, является основанием для ограничений абортов. Так же, как убийство преследуется в уголовном порядке по причинам ценностного порядка, а не из недопущения роста статистики смертности.

Законопроект не примут, уверена президент БФ "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина. Ведь в нем затрагиваются вопросы, составляющие врачебную тайну. А внести соответствующие изменения в законы проект не предлагает - только поправки в ту статью закона об основах охраны здоровья граждан, где говорится о проведении абортов по желанию.

В России с 1956 года, когда аборты были второй раз полностью разрешены, было убито более 210 млн детей, или полтора населения страны.