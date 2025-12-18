В Госдуме предложили обязать женщин, идущих на аборт, информировать мужа

18 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили обязать женщин, идущих на аборт, информировать мужа

Российских женщин, которые идут на аборт, предложено обязать ставить в известность отца ребенка. Такой законопроект внес в Госдуму депутат Дмитрий Кузнецов.
Читайте также:

Он считает, что это обязательно требует согласия обоих родителей. По Семейному кодекса РФ, вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства. Аборт касается не только матери, но и отца. При этом в проекте речь идет только о муже, а не вообще об отце ребенка. В то время как более 20% детей в России рождаются вне брака. В сожительстве процент абортов выше.

"Рожденный ребенок также имеет право на отцовскую защиту и нам важно поддержать ответственное и вовлеченное отцовство с самого начала. Муж - глава семьи и важно укреплять его авторитет для блага жены и детей", - написал депутат.

Слабым местом всех подобных инициатив является то, что они аргументируются необходимостью повышения рождаемости, а не правом ребенка на жизнь, которой его лишают, убивая в утробе матери. Кузнецов тоже ссылается на печальные цифры по демографии. "В целях недопущения снижения темпов рождаемости представляется целесообразным ввести дополнительные меры, направленные на сокращение количества искусственных прерываний беременности у женщин по их желанию", - говорится в пояснительной записке.

Однако какое-либо ограничение абортов само по себе не поднимает автоматически рождаемость, о чем свидетельствует опыт ряда стран. Это дает повод критикам говорить о том, что аборты нельзя ограничивать. В то же время сверхлояльное к абортам законодательство явно противоречит декларируемым традиционным духовно-нравственным ценностям. Так, в указе президента РФ № 809 жизнь закреплена как первая ценность, но "свобода аборта" фактически ее обнуляет.

Важнейшим моментом является то, что "права на аборт" нет ни в одном международном или российском документе. Зато четко закреплено право человека на жизнь. Именно это, а не данные по демографии, является основанием для ограничений абортов. Так же, как убийство преследуется в уголовном порядке по причинам ценностного порядка, а не из недопущения роста статистики смертности.

Законопроект не примут, уверена президент БФ "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина. Ведь в нем затрагиваются вопросы, составляющие врачебную тайну. А внести соответствующие изменения в законы проект не предлагает - только поправки в ту статью закона об основах охраны здоровья граждан, где говорится о проведении абортов по желанию.

В России с 1956 года, когда аборты были второй раз полностью разрешены, было убито более 210 млн детей, или полтора населения страны.

Теги: аборты, семья, женщины


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети