Оформлял займы по ночам: на Южном Урале задержали подозреваемого в краже денег у пенсионера

В Троицке полицейские задержали мужчину, подозреваемого в оформлении микрозаймов по чужим документам и краже денежных средств. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным МВД, денежные средства были похищены у 55-летнего местного жителя. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что его знакомый, проживавший у него с весны этого года, оформил на его имя несколько онлайн-микрозаймов и перевел себе пенсионные выплаты с банковской карты. Потерпевший пояснил, что не работает по состоянию здоровья.

В ходе розыска удалось установить личность фигуранта и задержать его. Подозреваемым оказался 42-летний неработающий житель Чесменского района, ранее не судимый. Пользуясь доверием хозяина и свободным доступом к его документам и технике, он в течение трех месяцев оформлял онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях. Это происходило преимущественно в ночное время, когда владелец дома спал. Общая сумма полученных займов составила 118 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина тайно перевел на свой банковский счет более 11 тысяч рублей с карты потерпевшего, на которую поступала пенсия. Задержанный пояснил, что похищенные деньги потратил на азартные игры.

На него возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража).