В России нашли способ избежать блокировок мобильного интернета

В России уже в 2026 г. может появиться база номеров мобильных устройств – IMEI.

"В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка", - приводит "Интерфакс" слова замглавы Минцифры РФ Дмитрия Угнивенко.

В начале декабря 2025 г. Минцифры в очередной раз расширило перечень цифровых платформ, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета. В "белый список" включены онлайн-ресурсы Центробанка, операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком", платформы "Россия – страна возможностей", федеральной государственной автоматизированной информационной системы "Молодёжь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход". Также в список добавлены сервис поиска, покупки, продажи недвижимости "Домклик", охранная система "Цезарь Сателлит", онлайн-кинотеатр "Окко", ряд СМИ, в том числе ТАСС и "Известия".