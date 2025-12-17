17 Декабря 2025
в россии
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: bryanskobl.ru

"Елка желаний": мечты юных тюменцев исполнит команда правительства Тюменской области 

В Тюмени в филиале фонда "Защитники Отечества" стартовала Всероссийская акция "Елка желаний", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. Первые шары-открытки с пожеланиями детей, чьи отцы героически сражались и погибли защищая интересы страны в СВО, сняли члены правительства Тюменской области.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских исполнит мечту шестилетней Теи о синтезаторе.

"В этой семье есть еще один мечтатель. Разберемся. Будет подарок под Новый год", - заявила она. О синтезаторе также мечтает 11-летняя Елена. Ее мечту исполнит заместитель губернатора Тюменской области Руфат Биктимеров.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов исполнит мечту десятилетней Аделии, которая мечтает о фигурных коньках.

"Сделаем. Не проблема. Будут коньки", - заявил он.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов исполнит мечту четырехлетнего Дмитрия, который любит спорт и мечтает о шведской стенке.

"Это здорово! Будет стенка. И не только"", - пообещал Чейметов.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер исполнит мечту 13-летнего Евгения, который мечтает о подарке-сюрпризе, заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов исполнит мечту 14-летней Карины, мечтающей о волейбольном мяче. Он пообещал, что желание будет исполнено, и не только оно.

В канун Нового года у каждого взрослого есть уникальный шанс стать волшебником для детей погибших участников СВО. Все желающие могут снять шары-открытки с елки в филиале фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

"Елка желаний" - благотворительная акция, которая проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи ежегодно с 2018 года.

Теги: Елка желаний, подарки, Новый год


