Верховный Суд РФ отправил на новое рассмотрение дело о квартире Ларисы Долиной

Суд удовлетворил жалобу предпринимательницы Полины Лурье и отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

Певицу обязали вернуть деньги Полине Лурье. Право собственности на квартиру пока остается за покупательницей. При этом Верховный суд сохранил право проживания Долиной в спорной квартире до решения суда второй инстанции.

Дело отправили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд также встали на сторону артистки. После этого покупательница обратилась в Верховный суд.