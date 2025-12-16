В Сургуте эвакуировали 550 учеников школы "Перспектива" из-за вспыхнувшего пауэрбанка

В Сургуте эвакуировали 550 учеников школы "Перспектива" на улице 30 лет Победы, 39/1 из-за вспыхнувшего пауэрбанка, лежавшего в одном из рюкзаков.

Инцидент произошел около 12.30. Школьников и сотрудников эвакуировали в актовый зал соседнего корпуса. Пострадавших нет.

По прибытии первого подразделения признаков горения не обнаружено. Установлено тление куртки и рюкзака в раздевалке на первом этаже на площади два квадратных метра, сообщили Накануне.RU в МЧС.

Сейчас обучение идет в штатном режиме.