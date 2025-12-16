В Югре за нарушение миграционного законодательства наказали 7 тысяч иностранцев

Около полутора тысяч мигрантов отправились из Югры к себе на родину с начала этого года, сообщает "СургутИнформТВ". Выдворяют гастарбайтеров небольшими партиями еженедельно.

Так, за прошедшие семь дней домой было отправлено более 40 нелегалов, еще 126 находятся в центре временного содержания в Сургуте и готовятся к депортации. Кроме того, за последние 12 месяцев к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено порядка 15 тысяч человек, из них 7 тысяч — иностранцы.

Выявляют нарушителей в ходе рейдов на стройках, патрулирования территорий с высокой миграционной нагрузкой, проверки работодателей, которые привлекают к себе в организации иностранных сотрудников.