"Яндекс Карты" представили режим для работы в условиях отключения GPS

Сервис "Яндекс Карты" представил обновление с новой функцией "По шагам", которая позволяет корректно отслеживать перемещение по карте в условиях "проблем с геопозиционированием", передает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Ранее российские пользователи жаловались на "телепортации", которые происходят с курсором на "Яндекс Картах" в условиях ограничения работы мобильного интернета и GPS.

Новая функция активируется кнопкой внизу экрана после выбора маршрута движения. Маршрут в режиме "По шагам" делится на этапы, в каждом обозначен маневр с направлением движения, расстоянием и ближайшим ориентиром. Этапы можно пролистывать нажатием кнопки. Вид карты при этом зафиксирован и не зависит от геолокации. Когда сигнал возобновляется, приложение предлагает перейти в обычный режим.

В обычном режиме приложение теперь просит уточнить местоположение пользователя при слабом сигнале GPS. В этом случае положение также фиксируется, что позволяет точнее строить маршрут.