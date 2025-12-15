Патриарх Кирилл призвал россиян благодарить бога за "очень благополучное время", в которое они живут

Глава Русской православной церкви призвал россиян благодарить бога за власть и за "очень благополучное время", в которое они живут. На воскресную проповедь Патриарха Кирилла обратил внимание Telegram-канал "Расстрига".

"Мы живем в действительно очень благополучное время. Иногда даже думаешь: Господи, неужели это наяву? Православный президент, православный премьер, православные губернаторы, православные учителя и директора школ! Ну что еще нужно? [...] Поэтому мы должны быть благодарны Богу и за страну, в которой мы живем, и, откровенно скажу, за власть, во главе которой православные люди - впервые с царских времен! - и, конечно, за все то, что сегодня совершает Россия", - сказал предстоятель РПЦ.