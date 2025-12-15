Зеленский дал поручение разработать проект закона о проведении выборов во время военного положения

Владимир Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения, передает РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники.

"Сама эта инициатива связана не с какими-то планами эти выборы провести – а была чисто реакцией на слова Дональда Трампа о том, что в Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов – пожалуйста, мы готовы", - комментируют источники издания.

Также заявление о подготовке выборов "перебрасывает мяч" на американскую сторону: Вашингтон будет вынужден добиться от Москвы снижения военной активности для проведения голосования на Украине, предполагают инсайдеры.