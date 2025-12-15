Жительница Первоуральска оформила "доставку цветов" и лишилась 200 тысяч рублей

Жительница Первоуральска стала жертвой мошенников, подтвердив "доставку цветов". Она лишилась 200 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, 59-летней женщине в мессенджере написал некто под именем "Вика Цветы". Мошенник заявил, что на ее имя оформлена доставка цветов и для подтверждения надо назвать код из СМС-сообщения. Потерпевшая продиктовала полученный код.

После этого ей позвонил неизвестный, представившийся "специалистом по финансовой безопасности". Он заявил, что с ее личного кабинета якобы скачаны файлы и оформлена доверенность на получение кредита, поэтому необходимо "задекларировать средства". Следуя указаниям злоумышленника, женщина перевела 200 тысяч рублей. Позже, обдумав свои действия, она поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве. В ОМВД России "Первоуральский" призывают сохранять бдительность, особенно накануне новогодних праздников.

"Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним коды из СМС, даже если звонящий представляется сотрудником банка или курьерской службы. Не переводите денежные средства по просьбам незнакомых лиц, независимо от предлога", - советуют в полиции.