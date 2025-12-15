Предложено следить за бывшими заключенными без их согласия с помощью "умных" камер

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий цифровые полномочия МВД РФ.

Согласно инициативе, полиция получит право использовать биометрические данные лиц с судимостью без их согласия для наблюдения и розыска. В перечень инструментов также войдут информация о геолокации, транзакциях и записи с камер видеонаблюдения.

Как пояснил один из авторов документа, зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, это позволит вести административный надзор с помощью распознавания лиц. МВД сможет беспрепятственно передавать фотографии бывших заключенных, в том числе операторам видеосистем.

Депутат отметил, что в идеале стоит стремиться к пожизненному государственному контролю за этой категорией граждан.

Ранее парламентарий указал, что такая мера является ответом на масштабную проблему: сегодня под надзором находятся более 100 тыс. человек, тысячи из которых уклоняются от контроля.