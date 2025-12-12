Костромичи Михаил Душин и Константин Горбунов награждены медалью Александра Твардовского

Костромичи Михаил Душин и Константин Горбунов удостоены медалей Александра Твардовского. Это новая ведомственная награда Минкультуры России, учрежденная в 2025 году. Медаль имени Александра Твардовского вручается деятелям культуры, искусства и креативных индустрий за существенный вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий и при других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, а также за укрепление нравственных ориентиров общества.

Накануне состоялась церемония награждения, которая была приурочена ко Дню героев Отечества. 35 российских деятелей культуры были удостоены этой новой награды.

Среди них костромичи – член Союза писателей России, участник специальной военной операции, депутат Костромской областной Думы Михаил Душин и член Союза художников России Константин Горбунов.

«Мы отметили тех, кто наравне с бойцами своим мужеством и талантом отстаивает суверенитет нашей страны и российскую культуру. Это не просто награда, а символ признания мастерства, преданности искусству и активной гражданской позиции», - отметила Министр культуры Ольга Любимова.

Михаил Душин был призван в ходе частичной мобилизации в числе первых россиян в сентябре 2022 года. Но и до призыва костромич неоднократно выезжал в зону специальной военной операции в составе литературной бригады. Читал стихи бойцам.

Сейчас Михаил в составе 348-го мотострелкового полка участвует в выполнении боевых зада, но продолжает писать стихи. Его творческое слово поддерживает боевой дух товарищей. А позывной костромич получил знаковый - «Поэт».

Позывной «Академик» у костромского художника Константина Горбунова, который возглавляет артбригаду «С.В.О.И.». Напомним, бригада была софрмирована после призыва губернатора Костромской области Сергея Ситникова к творцам региона проявить свой талант в теме СВО. "С.В.О.И." уже дважды выезжали на передовую, чтобы запечатлеть на холсте боевые будни военнослужащих.