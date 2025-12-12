В новый лечебно-диагностический корпус областной детской больницы в Костроме доставлен современный рентгенодиагностический комплекс

Развитие системы детской медицины в Костромской области губернатор Сергей Ситников определяет как одно из важнейших направлений в сфере здравоохранения. В частности, по инициативе главы региона в Костроме возводится новый лечебно-диагностический корпус детской областной больницы.

Площадь этого медицинского учреждения составит 10 тысяч квадратных метров. Для реализации этого проекта из федерального и областного бюджетов направят более 1,3 млрд рублей.

На днях для оснащения детского корпуса в регион поступил современный рентгенодиагностический комплекс экспертного уровня. Это оборудование российского производства уже передано в медучреждение. Сейчас проводится его монтаж, наладка, в скором времени начнется тестирование, проходит необходимое обучение медицинского персонала.

Аппарат будет использоваться для обследования маленьких пациентов. Это высокотехнологичное оборудование обеспечивает высокую точность диагностики при т, что лучевая нагрузка в ходе обследования на организм значительно снижена.

На данный момент уже приобретено для нового корпуса медучреждения более ста единиц современной медицинской техники. Так, за счет областного финансирования медучреждение получило получило специализированный магнитно-резонансный томограф, два ультразвуковых аппарата высшего класса для выявления врожденных пороков сердца, эндоскопическую стойку и комплексы для офтальмологических исследований и так далее.

Всего в новом здании будет расположены поликлиника, диагностические, уроандрологическое и хирургическое отделения, операционный блок, блок реанимации и интенсивной терапии.

Первичный прием маленьких пациентов в новой поликлинике начнут осуществлять уже в конце декабря текущего года.