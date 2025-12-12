13 Декабря 2025
Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

В новый лечебно-диагностический корпус областной детской больницы в Костроме доставлен современный рентгенодиагностический комплекс

Развитие системы детской медицины в Костромской области губернатор Сергей Ситников определяет как одно из важнейших направлений в сфере здравоохранения. В частности, по инициативе главы региона в Костроме возводится новый лечебно-диагностический корпус детской областной больницы.

(2025)|Фото: adm44.ru

Площадь этого медицинского учреждения составит 10 тысяч квадратных метров. Для реализации этого проекта из федерального и областного бюджетов направят более 1,3 млрд рублей.

(2025)|Фото: adm44.ru

На днях для оснащения детского корпуса в регион поступил современный рентгенодиагностический комплекс экспертного уровня. Это оборудование российского производства уже передано в медучреждение. Сейчас проводится его монтаж, наладка, в скором времени начнется тестирование, проходит необходимое обучение медицинского персонала.

(2025)|Фото: adm44.ru

Аппарат будет использоваться для обследования маленьких пациентов. Это высокотехнологичное оборудование обеспечивает высокую точность диагностики при т, что лучевая нагрузка в ходе обследования на организм значительно снижена.

(2025)|Фото: adm44.ru

На данный момент уже приобретено для нового корпуса медучреждения более ста единиц современной медицинской техники. Так, за счет областного финансирования медучреждение получило получило специализированный магнитно-резонансный томограф, два ультразвуковых аппарата высшего класса для выявления врожденных пороков сердца, эндоскопическую стойку и комплексы для офтальмологических исследований и так далее.

Всего в новом здании будет расположены поликлиника, диагностические, уроандрологическое и хирургическое отделения, операционный блок, блок реанимации и интенсивной терапии.

Первичный прием маленьких пациентов в новой поликлинике начнут осуществлять уже в конце декабря текущего года.

