В Набережных Челнах презентовали российский электромобиль "Атом"

В Набережных Челнах прошла презентация и тест-драйв российского электромобиля "Атом". Также была запущена предпродажа первой партии машин. Ожидается, что основными заказчиками станут сотрудники "КамАЗа" (производитель) – для них будут доступны специальные условия приобретения.

"Проект реализован на собственной платформе, с отечественными решениями в области батарей, программного обеспечения и цифровой архитектуры", - заявил глава Ростеха Сергей Чемезов (Ростех – основной акционер "КамАЗа").

В конце ноября 2025 года в Москве была завершена сборка первого автомобиля серии PT. Эти полноценные предсерийные образцы созданы с использованием тех же технологий и стандартов, которые будут применяться в массовом производстве, сообщили на "КамАЗе".

Пока официальный сайт "Атома" не дает рядовому пользователю не дает ознакомиться с ценами, комплектацией и техническими характеристиками автомобиля – требуется специальный код доступа. Однако ранее в СМИ появлялись сообщения о стоимости машины по предзаказу – 3,9 млн руб. без государственной субсидии и 2,95 млн руб. с господдержкой. Бронирование возможно при внесении предоплаты в размере 500 тыс. руб.

Дизайн "Атома" начало разрабатывать итальянское бюро Torino Design, но заканчивала работу уже российская команда под руководством известного дизайнера Александра Павловича.

Двигатель разработан "Росатомом" "с участием китайских партнеров". Батарею будет производить "дочка" "Росатома" на основе технологии южнокорейской компании Enertech International.