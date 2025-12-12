Россиянки отказываются от услуг салонов красоты из-за падения доходов

Спрос на услуги салонов красоты – маникюр, педикюр, наращивание ресниц и оформление бровей – значительно упал: участники рынка фиксируют снижение спроса на 20-40%.

Эксперты полагают, что это связано с падением доходов и экономических тревог женщин, вынужденных думать не о том, "как быть красивой", а "как закрыть базовые потребности", цитирует Telegram-канал PostNews президента Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялю Садыкову.

Отмечается, что декабрь традиционно является для бьюти-индустрии прибыльным месяцем, но не в этом году: последний месяц 2025 года выдался самым слабым за последние десять лет, мастера теряют до 30% доходов.

В первую очередь россиянки отказываются от наращивания ресниц, сложных окрашиваний волос и дорогих уходов. Во вторую очередь – от маникюра и бровей. При этом стабильно популярны базовые стрижки и сборы перед важными событиями.