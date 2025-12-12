В Госдуме предложили обязать выпускников педвузов отрабатывать в кадетских училищах

Нужно решать проблему нехватки учителей в кадетских училищах через обязательную отработку выпускников педагогических вузов по аналогии с молодыми медиками. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совете Федерации.

По его мнению, нельзя обойтись без целевого обучения в вузах педагогов для кадетских училищ. Нужно сделать кадетское образование лучшим в стране, чтобы родители стремились отдать своего ребенка именно в кадетское учебное заведение.

Сколько учителей не хватает кадетским учебным заведениям, неизвестно. Но эта инициатива очень актуальна и нужна, считает зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

"Поддерживаю инициативу двумя руками. Считаю, что ребята, которые выбрали профессию педагога, понимают, что это не просто работа, это служение людям и Отечеству. Тот кадровый разрыв, который сейчас есть в системе образования, актуализирует принятие подобных решений", — сказала Харченко "Ленте.ру".

Однако пока что за это "служение людям и Отечеству" учителя в большинстве регионов получают 25-30 тысяч рублей на ставку.