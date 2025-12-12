Минпрос утвердил инструкции для учителей в конфликтных ситуациях

Министерство просвещения РФ утвердило инструкции по действиям педагогов и администрации школ в конфликтных ситуациях.

Первый документ предназначается для директоров школ на случай возникновения конфликтов между учителями, учениками и их родителями, а второй разъясняет преподавателям, как остановить агрессивное поведение подростков.

Отмечается, что инструкции дают ясный порядок действий при возникновении конфликтных ситуаций. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова говорит, что это серьезный шаг в укреплении авторитета учителя, это защищает профессиональное достоинство педагогов. Сами инструкции не опубликованы.

Многие эксперты отмечают, что у учителя нет никакой реальной дисциплинарной власти, он фактически беззащитен перед учениками, так как администрация школы почти всегда в конфликтных ситуация становится на сторону ученика и родителя. А учительница математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова пишет, что с массовым использованием ИИ школьниками авторитет учителя упал еще ниже. Подростки часто открыто заявляют учителям, что ИИ лучше их знает, что правильно, а что нет. Об этом же рассказал президенту России Владимиру Путину специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов.