Выпускников аграрных вузов предложили заставить отрабатывать в с/х отрасли пять лет

В Новосибирской области депутат регионального заксобрания и одновременно руководитель аграрного предприятия Олег Бугаков предложил радикальное решение проблемы кадров в сельскохозяйственной отрасли: распределение выпускников сельхозвузов на обязательную отработку и принятие закона о тунеядстве.

На выездном заседании агропромышленного комитета Новосибирского заксобрания Бугаков заявил, что необходимо принимать "закон о тунеядстве и ужесточить законодательство", чтобы выпускникам аграрных вузов вменялись 5 лет обязательной отработки. "Иначе диплом должен аннулироваться", - цитирует народного избранника РБК.

Он добавил, что на его предприятии "очередь из специалистов" в отдел кадров не стоит.

После приятия закона об обязательной отработке молодыми медиками трех лет в государственных учреждениях депутаты не ограничивают себя в фантазии: каждый настаивает на необходимости отработки в своей сфере. Например, депутат Госдумы Андрей Картаполов предложил решать кадровый дефицит в кадетских корпусах за счет обязательной отработки выпускников педагогических вузов. При этом народные избранники еще даже не знают, как принятый Госдумой закон отразится на ближайшей приемной кампании в медвузы, а ведь многие эксперты ожидают, что набор может резко сократиться из-за ужесточения условий обучения.