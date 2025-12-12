Ушаков: России может не понравиться новая версия мирного плана США

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков не исключил, что Москве может многое не понравиться в скорректированном мирном плане США.

Он сообщил, что в Кремле пока не видели откорректированные Европой и Украиной версии документов США по мирному урегулированию.

"Когда увидим, многое нам может не понравиться", - цитирует Ушакова ТАСС.

Накануне на Украине опубликовали обновленный текст плана Дональда Трампа, в рамках которого ВСУ должны полностью оставить Донбасс, где США хотят создать демилитаризованную зону по образцу корейской. Предполагается зафиксировать российский статус Крыма, не принимать Украину в НАТО, Киев должен провести президентские выборы.

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп исключает возможность изменения своего мирного плана. Однако, как сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме, представители США, Украины, Франции, Германии и Британии собираются обсудить мирный план и европейско-украинские правки к нему 13 декабря в Париже.