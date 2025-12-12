В Госдуме предложили избирать судей народным голосованием, чтобы избежать "эффекта Долиной

Некомпетентность судей является причиной, по которой стали возможны случаи мошенничества по "схеме Долиной", считает депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди").

По словам Авксентьевой, экспертные комментарии показывают: законодательство позволяет такие случаи выявлять и не давать ход реализации схемы. Но некомпетентные решения судов приводят к плачевным результатам.

"Сейчас мнение всех профессиональных участников единодушное: существующего законодательства достаточно, чтобы избегать "эффекта Долиной". Так почему же тогда люди лишаются купленного жилья? Мне дают ответ - некомпетентность судей. Но по закону депутатам нельзя вмешиваться в их деятельность. Тупик!" – написала народная избранница в Telegram-канале.

"Снова прихожу к мысли, что выборность судей в регионах - правильная мысль. Когда судьи на местах будут выбираться людьми — справедливости станет больше", - считает Авксентьева.

Во многих странах мира судьи полностью или частично избираются народом. В 40 из 50 штатов США судьи выбираются в ходе прямых выборов. Также в некоторых кантонах Швейцарии судей выбирают прямым голосованием.