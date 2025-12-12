Котяков: Сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков считает, что сегодня нет необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России.

Таким образом он прокомментировал инициативу сократить рабочий день до шести часов, пишет РИА Новости. Котяков напомнил, что нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками выстраивать гибкий график работы - гибридные формы, дистанционная форма занятости или постоянное присутствие в офисе.

Ранее депутаты-коммунисты Юрий Афонин, Алексей Куринный и Георгий Камнев внесли в Госдуму поправки к Трудовому кодексу РФ. Они предполагают сокращение стандартного рабочего дня с 8 до 6 часов (или с 40 до 30 рабочих часов в неделю). В пояснительной записке говорится, что вместо больничных граждане смогут посвящать время дополнительному образованию, семье и близким, что благотворно скажется на уровне дохода и демографической ситуации.