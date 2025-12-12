Только половина россиян чувствует себя спокойно - опрос

Число россиян, которые оценивают свое настроение и настроение окружающих как спокойное, продолжает снижаться – сейчас таких граждан только 50%. В уходящем году меньше спокойных граждан было только в январе. При этом число встревоженных россиян остается стабильным – 42%, таковы данные еженедельного опроса фонда "Общественное мнение".

Также в целом чуть снизилась наблюдаемая инфляция: стало меньше граждан, которые говорят о месячном росте цен на хлеб, мясо, молочные продукты, яйца, сахар, лекарства и бензин. Не изменилось число тех, кто видит рост цен на бытовые и медицинские услуги, одежду и обувь, макаронные изделия, рыбу и морепродукты. Рост респондентов, наблюдающих месячный рост цен, отмечен в категориях алкогольные напитки, электроника и бытовая техника, стройматериалы и услуги пассажирского транспорта.

Что касается главных событий недели, то большей части россиян нечего сказать по этому поводу – 58% затруднились с ответом. Второй по популярности ответ (15%) – события, связанные с ходом СВО. 10% отметили в качестве события недели продолжающиеся переговоры по урегулированию конфликта. 8% отметили визит Владимира Путина в Индию. 2% следят за развитием ситуации вокруг квартиры Ларисы Долиной, 1% обратили внимание на новости о блокировке Роскомнадзором различных ресурсов.