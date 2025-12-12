Около половины российских компаний отказалась от новогодних корпоративов

Финансовые трудности вынуждают российский бизнес отказываться от традиционных новогодних праздников для сотрудников.

Согласно опросу "Актион финансы», 49% работодателей не планируют корпоративы в конце года. Главным фактором стало отсутствие денег: 31% компаний вложили финансы в текущие нужды, а 18% предпочли сэкономить, выбрав недорогие альтернативы вроде скромных тимбилдингов или премий.

По словам эксперта Дарьи Ковальчук, в условиях напряжённого бюджета никто не хочет тратиться "на последние". Эта тенденция согласуется с общей установкой бизнеса на дальнейшее сокращение расходов в ожидании сложного периода, сообщают "Ведомости".