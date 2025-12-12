Бизнес выступил против сбора данных об аудитории онлайн-кинотеатров

Минцифры хочет расширить перечень данных, передаваемых бизнесом в Mediascope.

Предложение встретило жёсткий отпор со стороны крупнейших IT- и медиакомпаний. Планы ведомства обязать онлайн-кинотеатры и соцсети использовать для учёта аудитории постоянные идентификаторы вместо временных и передавать детальные данные о просмотре вызвали серьёзную озабоченность в отрасли.

Такие объединения, как Ассоциация больших данных ("Яндекс", VK, "Сбер", МТС и др.), РСПП и "Отечественный софт", в своих отзывах указали на существенные риски. Основная претензия — требование внедрять стороннее программное обеспечение от Mediascope. Это, по их мнению, создаст технологическую зависимость, повысит уязвимость данных пользователей и потребует масштабных и дорогостоящих переделок IT-инфраструктуры.

В Минцифры утверждают, что данные передаются обезличенными и безопасны. Однако бизнес опасается, что нововведение может негативно повлиять на безопасность сервисов, сообщает Forbes.