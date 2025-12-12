Минобороны не подтвердило информацию о взломе реестра воинского учета

Министерство обороны России выступило с опровержением информации о компрометации единого реестра воинского учета.

В ведомстве назвали сообщения о его взломе "вбросами". Минобороны настаивает, что система работает нормально, а утечки данных невозможны. Данное заявление стало ответом на публикацию признанного иноагентом проекта "Идите лесом", который сообщил о хакерской атаке на разработчика реестра — компанию "Микорд".

По утверждению анонимной группы, она имела доступ к системам "Микорда" в течение нескольких месяцев. Косвенным признаком возможных проблем стал недоступный сайт компании-разработчика, на котором размещено сообщение о технических работах, сообщает Forbes.

Реестр, запущенный в 2023 году, является ключевым инструментом цифрового учета военнообязанных и позволяет вводить санкции в отношении тех, кто уклоняется от службы.

Ранее сообщалось, что уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета, которые россияне стали получать через "Госуслуги", не грозят мобилизацией или призывом на срочную службу.