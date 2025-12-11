Суд продлил арест экс-губернатору Курской области

Мещанский суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову. Напомним, они обвиняются в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций.

Как сообщает РИА Новости, Смирнов останется под стражей до 15 марта, Дедов - до 16 марта.

В апреле суд арестовал бывшего губернатора области и его бывшего заместителя. По данным следствия, они создали схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Стоимость работ искусственно завышалась, а качество снижалось. Сами чиновники получали до 15% в ущерб обороноспособности страны.

Ранее СМИ писали, что хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений в Курской области помогли ВСУ захватить часть российского региона.