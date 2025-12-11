Олимпийский мишка 1980 года будет талисманом сборной России

Олимпийский мишка из Олимпийских игр 1980, которые прошли в Москве, будет талисманом сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минспорта и председателя Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева.

По его словам, новый талисман был создан на основе "одного из самых узнаваемых спортивных маскотов" в истории нашей страны – олимпийского мишки. Он указал, что сейчас мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака.

"Выглядит прекрасно и заменит синего медведя – неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли", – заявил министр.

В 2019 году в качестве символов олимпийской сборной России представили Кота-ушанку и синего Медведя-неваляшку. До этого на нескольких Олимпиадах в качестве талисмана спортсменов сопровождал Чебурашка.

Решение о возвращении олимпийского Мишки в качестве символа российской сборной принято накануне зимних Олимпийских игр, которые пройдут 6-22 февраля 2026 года в Италии.