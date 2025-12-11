В Вологодской области ослабили ограничения на продажу алкоголя в праздники

Законодательное собрание Вологодской области внесло послабления в региональный "алкогольный" закон, добавив несколько исключений в список "сухих" дней.

Из-под действия запрета вывели 7 января (Рождество), 1 мая (праздник весны и труда), а также 30 и 31 декабря, сообщается на сайте заксобрания региона. Как пояснил депутат Михаил Ананьин, инициатива стала ответом на обращения граждан и призвана снять ажиотаж в дни повышенного спроса. При этом власти региона отмечают успех ранее введенных жестких ограничений.

С марта текущего года купить алкоголь можно лишь в будни с 12:00 до 14:00, а в многочисленные праздники действует полный запрет. По данным заксобрания, эти меры уже привели к сокращению на 30% правонарушений в состоянии опьянения и более чем двукратному снижению смертности от алкогольных заболеваний. Губернатор Георгий Филимонов связывает необходимость такой политики с высокой долей алкогольных смертей среди трудоспособного населения.

Ранее заксобрание Вологодской области предложило конфисковывать автомобиль за первое пьяное вождение и запретить регистрацию транспортных средств тем, кто ранее на нем попался и получил за это штраф или лишение прав.