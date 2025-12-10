Алексей Орлов получил награду за лучшую муниципальную практику

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в работе форума-выставки муниципальных практик "Большие решения малой Родины". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В рамках мероприятия состоялось награждение призеров всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика": Екатеринбург занял 3-е место в номинации "Повышение эффективности управления территорией муниципального образования" по 1-й категории. За это город получит 30 миллионов рублей из федерального бюджета.

"Высокую оценку столица Урала получила за системный подход к развитию Екатеринбургской агломерации, устойчивый экономический рост, создание комфортных условий для жизни, инвестиций и ведения бизнеса", — отметил Алексей Орлов.

В Екатеринбургскую агломерацию входит 14 муниципалитетов. На ее долю приходится 50% населения Свердловской области, 61% инвестиций региона, 80% ежегодного ввода жилья, 68% оборота организаций. Также она является лидером по темпам прироста среди городских агломераций России.

За 2020–2024 годы объединению удалось достигнуть таких значительных показателей, как рост инвестиций в 2,3 раза, ввода жилья — более чем на 140%, промышленного оборота — вдвое, а также прирост населения на 2%.

В то же время реализуются межмуниципальные агломерационные проекты — развитие железнодорожных перевозок между Екатеринбургом и другими городами по принципу "Наземное метро", единая система оплаты в транспорте, "Сухой порт", умная агломерация, создание второй системы водопитания и другие. Стратегические инициативы касаются малоэтажного жилья, детских оздоровительных лагерей и особой экономической зоны "Титановая долина 2".

Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года разработан как инструмент сбалансированного развития агломерации с учетом пригородных связей, транспортной и инженерной нагрузки, потребности в жилье, рабочих местах и экологическом равновесии. В потенциале заложено 63,9 миллиона квадратных метров жилья, создание 188 тысяч новых рабочих мест в зонах экономического роста и многое другое.

Напомним, Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года, а с 2021 года координатором конкурса является Минэкономразвития России. Конкурс направлен на выявление и распространение лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил Минэкономразвития РФ и Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления за высокую оценку проделанной работы.