Алексей Орлов получил награду за лучшую муниципальную практику

11 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Свердловская область
Фото: официальный Telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Алексей Орлов получил награду за лучшую муниципальную практику

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в работе форума-выставки муниципальных практик "Большие решения малой Родины". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы. 

В рамках мероприятия состоялось награждение призеров всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика": Екатеринбург занял 3-е место в номинации "Повышение эффективности управления территорией муниципального образования" по 1-й категории. За это город получит 30 миллионов рублей из федерального бюджета.

"Высокую оценку столица Урала получила за системный подход к развитию Екатеринбургской агломерации, устойчивый экономический рост, создание комфортных условий для жизни, инвестиций и ведения бизнеса", — отметил Алексей Орлов.

В Екатеринбургскую агломерацию входит 14 муниципалитетов. На ее долю приходится 50% населения Свердловской области, 61% инвестиций региона, 80% ежегодного ввода жилья, 68% оборота организаций. Также она является лидером по темпам прироста среди городских агломераций России.

За 2020–2024 годы объединению удалось достигнуть таких значительных показателей, как рост инвестиций в 2,3 раза, ввода жилья — более чем на 140%, промышленного оборота — вдвое, а также прирост населения на 2%.

(2025)|Фото: официальный Telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

(2025)|Фото: официальный Telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В то же время реализуются межмуниципальные агломерационные проекты — развитие железнодорожных перевозок между Екатеринбургом и другими городами по принципу "Наземное метро", единая система оплаты в транспорте, "Сухой порт", умная агломерация, создание второй системы водопитания и другие. Стратегические инициативы касаются малоэтажного жилья, детских оздоровительных лагерей и особой экономической зоны "Титановая долина 2".

Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года разработан как инструмент сбалансированного развития агломерации с учетом пригородных связей, транспортной и инженерной нагрузки, потребности в жилье, рабочих местах и экологическом равновесии. В потенциале заложено 63,9 миллиона квадратных метров жилья, создание 188 тысяч новых рабочих мест в зонах экономического роста и многое другое.

Напомним, Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года, а с 2021 года координатором конкурса является Минэкономразвития России. Конкурс направлен на выявление и распространение лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил Минэкономразвития РФ и Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления за высокую оценку проделанной работы.

Теги: Алексей Орлов, лучшая муниципальная практика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети