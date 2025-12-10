10 Декабря 2025
В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Подготовка к ЕГЭ с репетитором обойдется в 50 тысяч рублей по одному предмету

Одно занятие в онлайн-режиме при подготовке к ЕГЭ у репетиторов сейчас стоит 2-2,5 тысяч рублей. Такие данные приводит питерское издание "Фонтанка", проанализировавшее данные по этому вопросу.
Между обычными занятиями с репетитором и подготовкой к ЕГЭ есть разница - последние намного дороже. То есть если заниматься хотя бы раз в неделю, то нужно платить 8-10 тысяч в месяц за предмет. За год выйдет несколько десятков тысяч рублей, и это лишь по одному предмету. Соответственно, за три предмета эту сумму нужно умножать на три. Услуги репетиторов подорожали за год минимум на 15%.

Поэтому все больше учеников и их родителей отдают предпочтение онлайн-школам, где намного дешевле предлагают месяц лекций и домашних работ. Но и там цены за год выросли примерно на 30%. Например, в "Умскуле" самый дешевый тариф обойдется в 8150 рублей за месяц. В других онлайн-школах - от 5 до 14 тысяч. За эти деньги преподаватель проводит несколько онлайн-занятий в неделю, где подробно разбираются тонкости предстоящего ЕГЭ. В чате сотрудники отвечают на вопросы по материалу. Также даются конспекты, домашние задания и пробные версии ЕГЭ. Это в несколько раз дешевле, чем у репетиторов за то же количество занятий. Правда, это в основном самостоятельная работа, а не индивидуальные занятия.

При этом большие траты на репетиторов, даже самых дорогих и опытных, не гарантируют поступления на бюджет, что признают и сами репетиторы. Особенно это касается гуманитариев, для которых традиционно мало бюджетных мест.

Власти же традиционно повторяют, что скоро спрос на репетиторов упадет, когда в школах снизят бюрократию и свяжут школьную программу с заданиями на ЕГЭ. Пока же ни того, ни другого достичь не удается. Этим и объясняется продолжающееся подорожание столь востребованных у выпускников услуг репетиторов.

Как выяснил ранее Центр экономики непрерывного образования Президентской академии, 63% первокурсников российских вузов перед поступлением занимались с репетитором. А 80% школьников уверены, что без репетиторов успешно сдать ЕГЭ невозможно. Самое интересное, что и 67% учителей считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи ЕГЭ.

Теги: ЕГЭ, репетиторы, выпускники


