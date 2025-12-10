Трепову* поместили в штрафной изолятор мордовской колонии

Дарья Трепова*, осужденная за теракт в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, помещена в штрафной изолятор в колонии.

Осужденную отправили в ШИЗО за нарушение установленного порядка отбывания наказания, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН Мордовии.

Покушение на Татарского было совершено 2 апреля 2023 года. По версии следствия, Дарья Трепова*передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.

2-й Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии, а ее сообщника Дмитрия Касинцева - к одному году и девяти месяцам колонии. По версии гособвинения, она, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие ее соучастниками дистанционно по мобильной связи.

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга