За фиктивные браки с участниками СВО могут ввести уголовную ответственность

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за фиктивные браки с участниками СВО.

Они отмечают, что правоохранительные органы в регионах фиксируют эту нарастающую проблему. Заключаются фиктивные браки с участниками СВО с целью незаконного получения бюджетных выплат. Так, в Архангельской области мошенники после гибели местного жителя получили выплаты на 15 миллионов рублей, оформив фиктивный брак. В Нижневартовске раскрыта преступная группа во главе с женщиной, которая фиктивно выходила замуж и убеждала мужчин отправиться на СВО, а после их гибели присваивала выплаты.

Предлагается ввести в УК РФ специальную норму, предусматривающую уголовную ответственность за мошенничество при получении государственных или муниципальных мер социальной поддержки, право на которые возникает после вступления в фиктивный брак. Уголовные санкции предлагаемой статьи подразумевают наказание вплоть до лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы.