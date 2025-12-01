В Ярославской области умерла старейшая жительница России

В Ярославской области умерла рекордсменка России по продолжительности жизни – 114-летняя Клавдия Михайловна Гадючкина.

Долгожительница не дожила несколько дней до своего 115-летия. В этом году ее данные рождения уточнили в метрических книгах, и выяснилось, что Гадючкина родилась 5 декабря 1910 года, хотя сама она утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года (то есть женщина уже отмечала 116-летие).

"Она официально вошла в пятерку старейших людей планеты. Клавдия Михайловна пережила революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства. Такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы", - написал про женщину губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Гадючкина начала работать в 15 лет на прядильной фабрике "Красный перевал". За 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.