Доходы бюджета Екатеринбурга в 2026 году составят 100 млрд рублей

В администрации Екатеринбурга представлен проект бюджета уральской столицы на ближайшие три года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в 2026 году доходы городского бюджета составят 100 млрд рублей, а расходы – 103,6 млрд рублей. В 2027 году доходы казны прогнозируются на уровне 104,5 млрд рублей, а в 2028 – 105,9 млрд рублей. Расходная часть в 2027 году составит 106,4 млрд рублей, а в 2028 – 107,2 млрд рублей.

Заместитель главы Екатеринбурга Анна Турунцева отметила, что на проект бюджета города получены положительные заключения Института экономики Уральского отделения Российской академии наук и Уральского государственного экономического университета. Как добавили в мэрии, бюджет 2026 года сохранит свою социальную направленность.

Напомним, недавно проект бюджета Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов был принят в первом чтении.