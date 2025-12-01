20% белгородских чиновников сократят в целях экономии

В Белгородской области по поручению губернатора сократят штат региональных министерств и ведомств, такие же сокращения рекомендовано провести на муниципальном уровне, передает "Интерфакс".

"С 1 апреля 2026 года сократить численность министерств, ведомств и подведомственных организаций, входящих в структуру правительства на 20%. Понимаем, что с учетом строжайшего дефицита средств у нас другого выхода нет", - заявил Вячеслав Гладков на оперативном заседании правительства региона.

Сокращать обещают только управленцев, учреждений спорта, культуры, соцзащиты, здравоохранения и образования это не коснется.

Сокращенных обещают трудоустраивать в других местах: "Каждому постараемся найти индивидуальное предложение по дальнейшему трудоустройству. Понимаем, что без работы человек не может".