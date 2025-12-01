В "рабочем доме" Екатеринбурга постоялец убил волонтера

В Екатеринбурге раскрыто убийство, совершенное в "рабочем доме". Задержан один из его постояльцев.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 29 ноября в "рабочем доме" на улице Санаторной в уральской столице. 53-летний постоялец вступил в конфликт с 45-летним волонтером данного "рабочего дома" и нанес тому несколько ножевых ранений. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Убийца был задержан "по горячим следам". Мужчина не стал отпираться и пояснил силовикам, что конфликт произошел из-за того, что волонтер якобы не выпускал его на улицу.

Как сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу, полицейские задержали подозреваемого на улице Титова.

"Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражу, угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью. После проведения первоначальных мероприятий подозреваемый был передан сотрудникам Следственного комитета", - отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Нож изъят и приобщен к вещдокам. Назначены необходимые судебные экспертизы. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.