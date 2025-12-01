Виталий Хоценко и Денис Мацуев провели заседание попечительского совета Омской филармонии

Попечительский совет крупнейшей концертной организации Омской области провел обсуждение амбициозных планов и культурных ориентиров будущего года, а также подвела итоги 2025 года.

1 декабря в рамках заседания Попечительского совета Омской филармонии, которое совместно провели Губернатор Омской области Виталий Хоценко и пианист-виртуоз мирового уровня, народный артист России Денис Мацуев, состоялось подведение итогов юбилейного 85-го сезона.

Напомним, что Омская филармония завершает 2025 год в статусе Государственной академической, а Камерный оркестр в юбилейном сезоне стал Губернаторским.

Виталий Хоценко подчеркнул, что 2025-й стал по многим показателям рекордным для культурного учреждения: более 700 концертов, свыше 230 тысяч зрителей, яркие премьеры патриотической направленности и выступления на крупнейших площадках страны, включая сцену Государственного Кремлёвского дворца. Творческие коллективы гастролировали в Китае, Центральной России, на фестивалях «Сириус» и других площадках, представляя Омск как один из центров музыкальной культуры.Омская филармония в очередной раз доказала, что является ключевой культурной силой региона.

Масштабы деятельности Омской филармонии предполагают необходимость серьёзной поддержки от государства, бизнеса, меценатов. Вопросы поддержки обсуждались на заседании попечителей.

2026 год станет временем, когда Омск будет культурной столицей России, соответственно, задачи стоят масштабные.

Коллективу филармонии предстоит активная гастрольная программа: участие омских коллективов в фестивалях, выступления в Чите, Красноярске, Москве, Ярославле, а также зарубежные гастроли Омского хора во Вьетнаме. Также среди масштабных проектов будущего года — Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева, «Владимир Спиваков приглашает…», юбилейный X Большой симфонический парк, «Белая симфония», «Диалог поколений» Дениса Мацуева, Фестиваль новой музыки и III Межрегиональный конкурс имени В. Я. Шпета.

Выдающийся пианист Денис Мацуев высоко оценил потенциал Омской филармонии и приветствовал планы развития творческих инициатив её коллективов, с которыми он плодотворно сотрудничает.

«В Омск я приезжаю как домой: здесь особая связь со слушателями и сильная молодая аудитория, которая чувствует музыку с первых секунд. Это вдохновляет и повышает ответственность. Мы гордимся новой русской исполнительской школой — она ярко проявляется на сцене, объединяя разные поколения. Мы мощно готовимся к каждой встрече с омскими зрителями», - отметил всемирно известный музыкант.

Заседание попечительского совета стало важным мероприятием в плане подготовки к 2026 году — году, когда Омск примет на себя почётный статус Культурной столицы России, а филармония станет ядром ярких событий, способных задать новый уровень культурного развития региона.