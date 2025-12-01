В МИД призвали НАТО осознавать риски заявлений об "упреждающих ударах"

В МИД РФ призвали НАТО осознавать риски, вытекающие из заявлений об "упреждающих ударах" по России. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

"Рассматриваем заявление Дж.Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации", - заявила Захарова.

"Люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса", - отметила дипломат.

Ранее председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил газете Financial Times, что НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России в ответ на гибридные атаки. По его словам, "превентивный удар" можно считать "оборонительным действием".