СМИ: Ермак устроил истерику Зеленскому из-за увольнения

Услышав просьбу Зеленского написать заявление об отставке с должности главы его офиса, Андрей Ермак устроил "получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями", пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Ермак до последнего не верил, что Зеленский избавится от него, как от балласта, чтобы спасти свою шкуру. Он думал, что он незаменим, поскольку на него действительно было завязано очень многое в управленческой вертикали, которую выстроил Зеленский. Но тот пожертвовал им без сожаления, чтобы изобразить "полную перезагрузку офиса президента", как он заявил в тот день.

Другой высокопоставленный чиновник рассказал, что "разрыв был ужасным" и только сейчас Зеленский будто бы понял, "кого он пригрел".

Как сообщает издание, за Ермака никто не вступился - настолько его все ненавидят. Многие просили Зеленского уволить его, в том числе незадолго до увольнения, но тот был против, и только после обысков НАБУ у Ермака, когда расследование подошло очень близко к самому Зеленскому, тот решил от него избавиться. После отставки Ермак заявил, что "уходит на фронт".

"На какой фронт ты уходишь? Ты должен дать показания и уйти в камеру на 15 лет минимум", - написал украинский блогер Анатолий Шарий.

Украинское издание "Страна", анализируя возможные последствия ухода Ермака, пишет, что положение Зеленского сложное, но, пока между Россией и США существуют разногласия по условиям мирного урегулирования, у Зеленского остается пространство для маневра. Он очень многим надоел, но занимает пост президента, и сместить его внутри Украины никто не может.

Власть Зеленского ослабла, но он попытается выстроить новую систему управления. Ключевым ее элементом и "последней линией обороны" станет контроль над парламентским большинством, который он будет пытаться сохранить при помощи главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Однако это также будет означать значительное уменьшение влияния, так как центр власти переместится в парламент и кабмин.