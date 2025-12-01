Водитель, насмерть сбивший школьницу в уральском поселке, был пьян и без прав

Свердловская Госавтоинспекция установила новые обстоятельства смертельного ДТП в Новоуткинске. Оказалось, что водитель был пьян и без прав.

Авария случилась сегодня утром в поселке Новоуткинск Первоуральского района: под колесами автомобиля погибла 14-летняя школьница. Сообщалось, что 40-летний водитель Ford Fusion отвлекся на разговор с попутчиком и не заметил девочку.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что совершивший наезд мужчина не имел действующего водительского удостоверения – срок его действия истек. Кроме того, при освидетельствовании у водителя были выявлены признаки опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Проводится расследование.