В аккаунте Минэкономразвития России пообещали "выложить весь компромат"

Минэкономразвития России в необычном формате решило привлечь внимание к проблеме взлома аккаунтов пользователей.

Около часа в канале ведомства в Telegram висел странный пост со следующим содержанием:

"Мы здесь. Аккаунт взломан. Хранилища расшифрованы. Скоро выложим весь компромат.

Для возврата доступа: 0x89a7b3c9e1f2d4a5...

01010110 01000001 01010011 00100000 01010110 01011010 01001100 01001111 01001101 01000001 01001100 01001001".

Позже ведомство добавило еще один пост, в котором успокоило подписчиков: взлома не было, это хайп-ход. "Испугались? Мы тоже. Начинаем расследование!", - так озаглавили в министерстве кампанию по информированию о новых мошеннических и хакерских схемах.

В Минэке выдали несколько советов:

"Как же создать надежную защиту и спать спокойно?