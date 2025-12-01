Фонд развития промышленности РФ и Инвестиционное агентство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве

Фонд развития промышленности РФ и Инвестиционное агентство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Партнерство направлено на расширение финансирования для предпринимателей, формирование комфортных условий для ведения бизнеса в Тюменской области.

Фонд развития промышленности РФ стал новым финансовым партнером Инвестагентства в рамках программы Гарантийного фонда.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере проведения семинаров и презентаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам привлечения займов Фонда развития промышленности РФ в инвестиционные проекты Тюменской области.

В программе Гарантийного фонда участвуют:18 банков, фонд развития промышленности, фонд финансирования предпринимательства, АО "ТАЛК Лизинг". Список партнеров размещен на инвестиционном портале Тюменской области.



На 1 декабря 2025 года субъектам малого и среднего бизнеса Тюменской области предоставлено 103 поручительства на сумму более 530 млн рублей, что обеспечило кредитов на сумму 1, 693 млрд рублей. Для получения поручительства Гарантийного фонда предпринимателю достаточно обратиться в финансовую организацию, с которой заключено соглашение.